O Presidente da República defendeu que os 45 mil milhões de euros do plano de retoma europeu fechado esta madrugada são “um excelente resultado” e “uma ajuda determinante para combatermos a crise social e económica que a pandemia provocou”.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa saudou a União Europeia pelo acordo sobre o plano de retoma fechado esta madrugada entre os Estados-membro em Bruxelas, que determinou um orçamento de 1,82 mil milhões de euros para os próximos sete anos acordado ao fim de cinco dias de negociação. Para ele, este é um “histórico resultado” que “dá prova da força e da dinâmica” da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Madrid desde segunda-feira. O Presidente da República vai almoçar esta terça-feira com o rei espanhol, Felipe VI, após um convite no monarca no âmbito das cerimónias de reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha, no início deste mês.

António Costa já tinha reagido ao acordo através do Twitter. O primeiro-ministro defendeu que este é um acordo inédito por ser a primeira vez que é aprovado “um instrumento específico de recuperação económica”. É, portanto, “um sinal de confiança à Europa e a Portugal para a recuperação económica” na era pós-pandemia, sugeriu Costa.