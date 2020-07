Tudo indica que a Ford tem no futuro Mustang Mach-E um dos SUV eléctricos mais competitivos no seu segmento do mercado. A bateria, que é proposta em várias versões, tem capacidade elevada, os motores também avançam com vários níveis de potência, sendo que há uns com valores muito generosos, um pouco à semelhança do que acontece com a autonomia, também ela a alinhar pelos líderes do mercado – o que carece de confirmação depois de estar disponível o modelo definitivo, com valores homologados segundo o ciclo europeu. Mas esta nova versão do Mustang eléctrico é, pura e simplesmente, assustadora (no bom sentido).

Cinco Ford Mustang, especialistas nas mais distintas modalidades 20 fotos

Denominado Mustang Mach-E 1400, este SUV é um “animal” muito especial, ou não tivesse ele sido desenvolvido pela Ford Performance. A base é efectivamente o Mustang Mach-E, mas as semelhanças terminam aqui. Recorrendo à mecânica que a Ford já tinha utilizado no Mustang Cobra Jet 1400, este novo “super” Mach-E monta sete motores eléctricos, divididos entre o eixo da frente e o traseiro, totalizando 1400 cv. Como aliás a denominação do veículo parece indicar.

Apesar do incremento colossal de potência, o Mach-E 1400 continua a exibir muito do Mach-E de série 5 fotos

Para demonstrar o potencial do Mustang Mach-E 1400, a Ford publicou um vídeo em que emparelhou esta versão muito especial do SUV eléctrico com outras versões do Ford Mustang especializadas em áreas tão díspares como as provas de velocidade da Nascar, o drift ou as habilidades extremas do Hoonicorn de Ken Block.

O vídeo é tão espectacular quanto irrealista, pois esta bomba com 1400 cv é alimentada apenas por uma bateria com 56,8 kWh. Quer isto dizer que as imagens devem ter necessitado de várias sessões, devidamente intervaladas por visitas ao posto de carga, uma vez que o Mach-E 1400 até pode dar umas voltas a fundo numa pista oval da Nascar, desde que se limitem a quatro ou cinco. E nos piões em paralelo com o Mustang de 1965 de Ken Block, a autonomia não deverá ir muito mais longe.