O programa “Casa Feliz”, que preenche as manhãs da SIC agora que Cristina Ferreira abandonou o canal, ultrapassou as audiências da TVI e registou mais telespectadores do que a média de julho, indicou Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, nas redes sociais.

“Casa Feliz estreia como líder destacado das audiências, com mais quatro pontos de share do que a concorrência direta”, avançou o jornalista e apresentador de televisão referindo-se ao programa “Você na TV!” conduzido por Manuel Luís Goucha na TVI.

Casa Feliz estreia como líder destacado das audiências, com mais 4 pontos de share do que a concorrência direta e acima… Posted by Daniel Oliveira on Tuesday, July 21, 2020

É “um resultado acima da média do ano e da média do mês de julho do nosso anterior programa no mesmo horário”, concretizou Daniel Oliveira, falando do “Programa da Cristina”, que terminou abruptamente na sexta-feira passada após a saída de Cristina Ferreira da SIC, que regressa à TVI para assumir a direção de entretenimento e ficção.

O novo programa das manhãs da SIC é agora apresentado por João Baião e por Diana Chaves. O formato arrancou com uma imitação de Cristina Ferreira por Joana Pais de Brito, que se vestiu e maquilhou tal como a apresentadora se mostrou ao país no dia em que se estreou na SIC.

Depois de falar do elefante na sala — Cristina Ferreira sai após uma decisão unilateral que apanhou de surpresa a SIC e marcou o fim de semana —, João Baião e Diana Chaves receberam a visita de Afonso Pimentel, Júlia Pinheiro, João Manzarra, Cláudia Vieira e Carolina Loureiro.