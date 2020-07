A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus em 24 horas voltou a baixar. Foram mais 127 os registados entre segunda e terça-feira, menos oito do que nas 24 horas anteriores — números cada vez mais próximos dos 98 novos casos registados a 11 de maio, no início da segunda semana do desconfinamento.

O relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) contabiliza mais seis óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas mortais para 1.697. A taxa de letalidade em Portugal está agora nos 3,47%, mantendo a percentagem que se tem registado desde há três dias.

Dos 127 novos casos de infeção, 101 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que representa 79,53% dos casos nacionais. O Norte tem mais 16 casos, o Centro seis, o Sul mais dois; e o Alentejo e os Açores mais um cada um. A percentagem de casos de Lisboa e Vale do Tejo está a descer desde domingo, mas a percentagem referente ao Centro — 4,72% — já quase quadruplicou desde então.

Sessenta e quatro dos 127 infetados das últimas 24 horas têm até 39 anos, revela ainda o boletim da DGS. Embora a faixa etária dos 40 aos 49 anos seja a que tem um maior número de infeções na totalidade, a faixa etária com mais novos casos desde segunda-feira é a dos 20 aos 29 anos, tanto em homens (57 novos casos) como em mulheres (70 novos casos).

Quanto aos óbitos, todas as mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. São dois homens — um na faixa etária dos 60 aos 69 anos; outro na faixa dos 70 aos 79 — e quatro mulheres, todas com 80 anos ou mais.

Nas últimas 24 horas, mais 222 pessoas foram dadas como recuperadas da infeção pelo novo coronavírus (são 33.769 agora) e há menos 16 pessoas internadas, sendo agora 438. Destes, 62 estão em unidades de cuidados intensivos — mais uma do que ontem. Desde quinta-feira que o número de doentes em cuidados intensivos não aumentava: tem sempre decrescido ou mantendo-se de um dia para o outro.

O boletim da DGS contabiliza ainda mais 2.405 casos suspeitos de Covid-19 em Portugal, mais 2.222 casos não confirmados e mais 56 pessoas a aguardar resultados. Há mais quatro pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, o primeiro aumento desde 17 de julho.

Há quatro concelhos com mais de 100 casos de infeção pelo novo coronavírus em relação aos números anunciados na segunda-feira: Sintra (mais 257), Lisboa (mais 156), Loures (mais 109) e Amadora (mais 101). Os quatro concelhos com mais casos são também Lisboa (4.240), Sintra (3.476), Loures (2.197) e Amadora (2.090). No Algarve, Faro é o concelho mais afetado (118); no Alentejo é Reguengos de Monsaraz (155); no Norte é Vila Nova de Gaia (1.786); e no Centro é Ovar (702).