Siza Vieira. Verbas de Bruxelas não devem ser apenas um estímulo imediato, deve investir nas fundações do país que queremos ser

Ministro de Estado e da Economia fez o lançamento da Visão Estratégica de Costa Silva para a próxima década. Plano do gestor vai ser a base do esboço do plano a apresentar a Bruxelas até Outubro.