O caso teve lugar em Espanha, mais precisamente em Benicassim, uma pequena povoação costeira 85 km a Norte de Valência. Um grupo de larápios decidiu escolher como vítima um Porsche 911 Carrera 2 estacionado, que pelas fotos parece ser uma versão de 1990, a última com faróis redondos verticais.

Apesar da estranha facilidade com que os ladrões levam consigo o Porsche, sem dúvida devido à reduzida tecnologia presente para o evitar, impressiona ainda a facilidade com que o 911 é deslocado. Não com a ajuda dos 250 cv do motor de seis cilindros opostos com 3,6 litros, mas sim com apenas 1,5 “cavalos”, uma vez que um dos amigos do alheio também tinha de conduzir.

Menos mal que junto ao pouco sofisticado 911, no que respeita à segurança contra roubo, estava estacionado um dos modelos mais avançados neste capítulo, o Tesla Model 3, com o Modo Sentinela. Este recorre às câmaras apontadas para o exterior, as mesmas que utiliza para o Autopilot, para evitar assaltos, filmando tudo o que se passa à sua volta.

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos. Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose (@josejacas) July 12, 2020

Se o dono do Carrera 2 ficou sem carro, o do Model 3 ficou com uma gravação do roubo em que se percebe como tudo aconteceu, que rapidamente fez chegar ao vizinho. Publicado nas redes sociais, o vídeo rapidamente atingiu as 60.000 visualizações, o que terá causado algum desconforto aos meliantes, sobretudo porque não é impossível a identificação dos visados, especialmente se já tiveram encontros anteriores com as autoridades.

Não foi necessário esperar 24 horas para que o 911 fosse encontrado, abandonado pelos ladrões na via pública e em bom estado, para gáudio do proprietário, que assim pode continuar a gozar o seu clássico. Mas, idealmente, não antes de lhe instalar um alarme, pois nem sempre poderá contar com a ajuda de um bom samaritano…