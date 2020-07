Trovoada na zona de Lisboa. Veja os vídeos e as fotos

Fortes trovoadas abateram-se ao final da noite desta segunda-feira, início da madrugada de terça, ao longo de todo o vale do Tejo, com um forte impacto na zona da Grande Lisboa. Entre trovões e relâmpagos, a capital ficou rodeada por raios vindos de várias direções que iluminaram a noite e se viram em cair em alguns locais, de Sintra a Cascais. A chuva que caiu contudo foi escassa, com alguns ‘pingos’ fortes mas espaçados.

#Nowcasting

Temos neste momento muita atividade na Península de Setúbal ⚡ em deslocamento para norte, deverá chegar a #Lisboa capital e restantes concelhos da margem norte nos próximos minutos.#FMA #Trovoadas pic.twitter.com/iFEZA9y1Tn — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) July 20, 2020

#Trovoadas localmente fortes no centro e sul, #Alentejo e Área Metropolitana de #Lisboa são as áreas mais afetadas neste momento. Mais células de trovoada irão surgir ao longo das próximas 24h em especial no centro, sul e interior norte. Risco de #granizo e #chuva e #vento fortes pic.twitter.com/nylepTsjjL — BestWeather (@bestweather_pt) July 20, 2020

As trovoadas começaram a entrar em terra na zona de Setúbal e deslocaram-se depois para norte, sendo que esta instabilidade meteorológica se deve manter ao longo desta terça-feira, acompanhada por uma pequena descida nas temperaturas. Espera-se também alguma chuva e vento.