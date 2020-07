A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O deputado lusodescendente Manny de Freitas, na oposição na África do Sul, disse esta quarta-feira que o setor do Turismo está a perder diariamente cerca de 748 milhões de rands (39,4 milhões de euros) devido à pandemia de Covid-19.

A pandemia do novo coronavírus e as medidas de confinamento decretadas desde 27 de março tiveram um impacto devastador na atividade económica do país”, disse o deputado lusodescendente do Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês) na Assembleia Nacional.

Por outro lado, referiu Manny de Freitas, que é o ‘ministro-sombra’ do Turismo do principal partido da oposição, o setor perdeu já cerca de metade dos cerca de 750 mil empregos (9% do total de postos de trabalho no país) que mantinha antes da pandemia da Covid-19 eclodir no país, em meados de março.

O impacto económico é devastador e muito preocupante, porque o nosso Governo está a atuar muito mal ao não deixar reabrir o setor”, declarou à Lusa. “É necessário conter a propagação da doença, mas é também urgente reabrir o setor porque há inúmeras empresas e operadores turísticos a encerrar a atividade e muitas pessoas a ficarem desempregadas porque as fronteiras continuam fechadas”, adiantou.

A nível interno, referiu Manny de Freitas, “a situação é anda mais delicada porque as fronteiras provinciais estão também fechadas, o que quer dizer que o turismo interprovincial não é permitido”.

Manny de Freitas disse ainda à Lusa que instou esta quarta-feira o Governo, no debate parlamentar virtual sobre o orçamento especial para a Covid-19, a levantar as restrições das viagens domésticas entre províncias, antes da reabertura das fronteiras internacionais, por forma a reativar alguns dos principais destinos turísticos do mundo.

A oferta turística aqui na África do Sul é muito vasta e variada devido à enorme dimensão deste país e o impacto negativo no setor vai afetar toda a economia”, sublinhou o deputado lusodescendente.

Segundo Manny de Freitas, “a contribuição económica do setor do Turismo para o Produto Interno Bruto (PIB) ascendia a 462 mil milhões de rands (24,2 mil milhões de euros) anualmente antes da pandemia do novo coronavírus”.

Na hotelaria, a taxa de ocupação decresceu 98% em maio, comparativamente ao mesmo período no ano anterior, segundo dados divulgados pelo Governo, que aponta para perdas económicas de mais de 4,6 mil milhões de rands (241 milhões de euros) nos últimos três meses, no período de março a maio deste ano.

O Aliança Democrática ocupa 89 lugares do total de 400 mandatos na Assembleia Nacional e 11 lugares no Conselho Nacional de Províncias, a câmara alta, que é composta por 90 assentos.

A África do Sul é o país africano mais afetado pela pandemia da Covid-19, com 5.368 mortos e perto de 382 mil infetados, segundo as autoridades de saúde.