Um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter sentido, esta madrugada, a 800 quilómetros da sudoeste de Anchorage, capital do Alasca ativou um alerta de tsunami, indicou o Centro Geológico norte-americano (USGS).

O alerta diz respeito sobretudo a uma área de 300 quilómetros no raio do epicentro do sismo que foi registado às 6h12 a 90 quilómetros a sul de Perryville, no Estado norte-americano do Alasca, de acordo com o Serviço Geológico norte-americano. O mesmo organismo alerta que sismos com magnitudes entre 7.6 e 7.8 “podem produzir tsunamis destrutivos, especialmente perto do epicentro”.

As autoridades já aconselharam todos aqueles que residem, ou que se encontrem na zona que abrange o alerta de tsunami, se afastem do local.

The #homer spit is being evacuated. There’s been a massive #earthquake to the south and the tsunami sirens are blaring. Cars are streaming up Skyline, one after the other outside my window. #Alaska pic.twitter.com/KOQFcabnhH — Kelsey Frazier (@_drfreeze) July 22, 2020

O alerta está em vigor para a península do Alasca e para o sul do estado. “Para a costa de território norte-americano (mais a sul) e canadiano, o nível de perigo de tsunami está a ser avaliado”, acrescenta o organismo.

O tremor de terra foi sentido a “centenas de quilómetros” de distância. “Eu senti um longo tremor de terra”, disse um residente de Homer, Alasca, a cerca de 650 quilómetros do epicentro, em declarações recolhida pelo portal sobre sismos msc.csem.org.

O Alasca faz parte do Anel de Fogo sismicamente ativo do Pacífico. O Alasca foi atingido por um terramoto de magnitude 9,2 em março de 1964, o mais forte já registado na América do Norte, tendo devastado Anchorage e desencadeado um tsunami que atingiu o Golfo do Alasca, a costa oeste dos EUA e o Havaí. Mais de 250 pessoas foram mortas pelo terramoto e pelo consequente tsunami.