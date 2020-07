Manuel Ramos, hoje com 42 anos, não é propriamente o antigo jogador mais conhecido do futebol português mas quem segue o fenómeno na zona do Algarve ainda se pode recordar de um avançado que começou no Moura, onde nasceu, acabou a formação no Farense antes de chegar aos seniores e estrear-se ainda com idade de júnior na Primeira Liga, transferir-se três épocas depois para um Salgueiros que se conseguiu salvar na última jornada de 1999/00 apesar de uma derrota a acabar quando o Sporting quebrou no Vidal Pinheiro o jejum de 18 anos sem o Campeonato, passar ainda pela Ovarense e acabar nos escalões secundários algarvios ao serviço de Quarteirense, Lagoa e Almancilense. À primeira vista pode não ser mesmo um nome fácil de surgir à primeira vista mas quando vemos as imagens e os vídeos antigos, a campainha toca. Era o Ramos, avançado mais móvel de ala sempre incómodo para as defesas contrárias, que fez carreira no principal escalão e que foi internacional Sub-21.

A partir desta noite, Ramos, que entretanto passou para Manuel Ramos um pouco como acontece com os técnicos que ganham um segundo nome quando tiveram apenas um como jogadores, será também conhecido como o pai de Gonçalo Ramos. E os oito minutos de estreia do seu filho justificaram em pleno esse novo papel.

Nascido em Olhão, o avançado de 19 anos que se mudou ainda nas escolinhas para o Benfica há dez anos é visto pelos responsáveis encarnados desde os juvenis como uma das grandes pérolas produzidas pelo Seixal até pela própria posição que ocupa, podendo ser mais “homem de área” do que foi esta noite na Vila das Aves e tendo outra escola de ‘9’ em sistemas de 4x3x3 mais utilizados na formação. Melhor marcador do último Europeu Sub-19 (quatro golos na prova, incluindo um hat-trick nas meias-finais com a Rep. Irlanda) foi sendo chamado para alguns encontros dos seniores, onde ou caiu da lista de convocados ou não saiu do banco. Hoje teve a desejada estreia, depois de ser falado também por constar na lista de 100 candidatos ao prémio de Golden Boy atribuído pela publicação transalpina Tuttosport. E não demorou a destacar-se, precisando apenas de tocar na bola.

Na sequência de um livre lateral na esquerda marcado por Nuno Tavares, companheiro de equipa nos escalões mais novos das águias, Gonçalo Ramos, que entrara aos 85′, apareceu bem ao primeiro poste e desviou para aquele que seria o 3-0 aos 87′, antes de sentenciar o resultado aos 90+3′ concluindo uma transição rápida iniciada por Jota e com assistência de Dyego Sousa. “O Gonçalo faz parte de um conjunto de jogadores que tem treinado connosco nestas últimas semanas, entendemos que podia estar numa fase mais adiantada e decidimos lançá-lo. O que aconteceu foi fruto do trabalho dele, assim como de toda a equipa que o ajudou”, disse Veríssimo.

Com quatro ações com bola, dois passes e dois remates para golo, Gonçalo Ramos tornou-se o primeiro estreante a marcar dois golos na estreia desde o médio esquerdino Mark Pembridge, em 1998, e foi também o mais rápido a bisar na estreia nos últimos 75 anos, sendo ainda o segundo jovem de sempre a marcar dois golos em tão pouco tempo desde a estreia apenas superado por Teixeirinha. Mais do que isso, Gonçalo Ramos deixou um cartão de apresentação para o futuro no clube. E fez com que todos nos lembrássemos de Ramos. Ou Manuel Ramos.