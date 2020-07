O Governo do Botsuana anunciou esta quarta-feira que não encontrou novas carcaças de elefantes durante buscas aéreas realizadas em mais de uma semana, acrescentando que as investigações laboratoriais aos corpos de paquidermes continuam sob análise.

O Ministério do Ambiente, Conservação de Recursos Naturais e Turismo deseja informar os membros do público que, após as misteriosas mortes de elefantes em áreas perto de Seronga [local perto do Delta do Okavango, norte do Botsuana] desde março de 2020, uma equipa de inspeção aérea conjunta, composta por cientistas do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais e da [organização não-governamental] Eco-exist, concluiu os seus trabalhos em dois setores [geográficos] analisados, NG11 e NG12, e em parte do setor NG13″, refere um comunicado à imprensa emitido esta quarta-feira por Gaborone.

No documento, partilhado na plataforma de microblogues Twitter, o executivo refere que a equipa conjunta “começou os seus trabalhos há mais de uma semana” e a inspeção das áreas junto do Delta do Okavango deve estar completa em 30 de julho.

Até à data, não foram observadas novas mortalidades durante as inspeções”, lê-se no comunicado.

No documento, o Ministério do Ambiente refere que recebeu alguns dos resultados laboratoriais às carcaças encontradas nos meses anteriores.

Os testes, divididos por cinco países (Botsuana, África do Sul, Reino Unido, Zimbabué e Estados Unidos), pretendem verificar a deteção de bactérias ou vírus e integram ainda análises toxicológicas e histopatológicas.

De um total de 10 testes realizados, o Governo do Botsuana diz ter recebido metade e que estes “estão a ser analisados” pelas autoridades.

No início de julho, autoridades e organizações não-governamentais do Botsuana anunciaram a morte de centenas de elefantes na região turística do Delta do Okavango durante os últimos meses, suspeitando de uma doença misteriosa.

Então, citado pela agência France-Presse, o diretor de parques nacionais e vida selvagem do Botsuana, Cyril Taolo, confirmou a morte de pelo menos 275 elefantes.

Por outro lado, um relatório da organização não-governamental Elefantes Sem Fronteiras (EWB), datado de 19 de junho, registou a morte de 356 elefantes naquela região.

Observou-se que os elefantes vivos estavam muito fracos, letárgicos, e alguns desorientados e com dificuldade em mover-se”, refere o relatório da EWB, acrescentando que os machos e as fêmeas de todas as idades pareciam ser afetados por uma “doença misteriosa”.

Localizado entre a Zâmbia, Namíbia e África do Sul, o Botswana alberga cerca de 130.000 elefantes em liberdade, um terço da sua população africana conhecida.

Em 2018, a EWB gerou controvérsia ao afirmar ter identificado 90 carcaças de elefante, uma situação descrita na altura pelo diretor da ONG, Michael Chase, como o “episódio mais grave de caça furtiva em África”.

O Governo do Botswana negou então fortemente estes números, argumentando que a ONG tinha na realidade contado apenas 53 carcaças de elefante, a maioria das quais tinha morrido “devido a causas naturais ou a conflitos entre homem e vida selvagem”.