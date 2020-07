As candidaturas aos mestrados da Nova SBE para o ano letivo 2020/21 aumentaram 32% em termos homólogos, apesar do contexto de pandemia, para 3.000, com os candidatos internacionais a representarem 60%, divulgou a instituição esta quarta-feira.

Em comunicado, a Nova SBE adianta que, no total, “recebeu cerca de 3.000 candidaturas, com os candidatos internacionais a representarem, à semelhança do que vem sendo norma, 60% do total“.

A instituição salienta que, “num contexto de pandemia, a atração de candidatos quer nacionais quer internacionais para os seus programas académicos, consolida as opções de investimento e o trabalho que a Nova SBE tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos”.

As candidaturas são provenientes de 70 países, com o “top” das nacionalidades “a ser composto por portugueses, alemães, italianos, franceses e austríacos, seguidas pelos candidatos provenientes do Brasil, Espanha, Índia e China”, adianta.

É com muita satisfação que assistimos à maior procura pela oferta educativa e formativa da Nova SBE por parte dos alunos, quer portugueses quer internacionais. Este recorde, que este ano atingimos, é fruto de uma estratégia que assenta na excelência, rigor e abertura ao mundo”, afirmou Daniel Traça, dean da Nova SBE.

“O aumento exponencial de candidaturas, nomeadamente por parte de alunos internacionais e no contexto de pandemia que vivemos, demonstra que o ecossistema que a Nova SBE tem vindo a construir é valorizado pelos nossos candidatos e atrai cada vez maior interesse e projeção, naquele que é um contributo da Nova SBE para o desenvolvimento do país e da Europa”, concluiu Daniel Traça.

O maior aumento de candidaturas registou-se nos programas internacionais, nomeadamente nos mestrados Internacional em Finanças (+65%), e Internacional em Gestão, (+80%), ambos destacados no ranking do Financial Times nas 14.ª e 22.ª posições mundiais, respetivamente.

Note-se também um aumento da procura por parte de alunos do Brasil, Espanha, China, Estados Unidos e Índia, fruto do investimento da Nova SBE em mercados de maior dimensão. Entre os alunos internacionais, destaca-se o continuado crescimento dos alunos alemães, representando 30% dos mesmos, sendo o segundo país mais representado, seguido de Itália com cerca de 10%”, adianta a instituição.

As candidaturas terminaram em junho, estando agora a decorrer o processo de aceitação de candidatos.