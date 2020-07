A China anunciou esta quarta-feira que foi forçada pelos Estados Unidos a encerrar o seu consulado na cidade norte-americana de Houston, numa medida descrita por Pequim como uma “provocação”.

“A China condena veementemente esta ação ultrajante e injustificada”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbin, em conferência de imprensa. Wang considerou a decisão norte-americana uma “provocação” que “viola o direito internacional e os acordos consulares entre os dois países”, e advertiu que vai haver “retaliação”.

Não houve confirmação ou explicação imediata por parte dos Estados Unidos, embora a imprensa norte-americana já tenha divulgado o caso. Segundo o New York Times, depois da notificação da administração Trump foi visto fumo a sair de um pátio do consulado. Alegadamente, os funcionários estariam a queimar, segundo um vídeo divulgado pela KPRC-TV, uma estação de televisão local .

NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property

