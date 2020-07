O Convento dos Capuchos, localizado em Sintra, distrito de Lisboa, reabre ao público em 1 de agosto, depois de ter estado encerrado durante oito meses para a realização de obras de conservação e restauro, anunciou esta quarta-feira a empresa gestora.

Em comunicado, a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) refere que a reabertura do monumento estava prevista para 1 de junho deste ano, mas que a pandemia da Covid-19 “obrigou ao seu adiamento” para 01 de agosto.

O Convento dos Capuchos, situado na serra de Sintra, tinha encerrado portas em 18 de novembro de 2019 para a realização de obras que contemplaram a recuperação das coberturas, a instalação das infraestruturas interiores, a implementação de núcleo museológico no Celeiro e a execução do novo Centro de Apoio ao Visitante.

Na ocasião, a empresa explicou que a natureza das intervenções era “incompatível com a abertura deste monumento ao público nas necessárias condições de segurança e de qualidade da experiência de visita”.

Para assinalar a reabertura, a organização vai levar a cabo a visita “Do Musgo e da Cortiça — O Restauro do Convento dos Capuchos”, que pretende mostrar aos visitantes o “complexo processo de conservação, de restauro e requalificação” daquele monumento, iniciado em 2013.

O projeto de conservação, restauro e requalificação do Convento dos Capuchos foi iniciado em 2013 e representa um investimento global de quatro milhões de euros.

Até ao final do ano 2020 serão desenvolvidas várias intervenções, nomeadamente, a recuperação das coberturas, conservação e restauro da Cela do Guardião e execução das infraestruturas interiores do Convento; a conservação e restauro do Terreiro da Fonte, da Capela do Senhor no Horto, do Forno do Pão, da Casa de Fresco, do Tanque das Hortas e da Olaria”, conclui a nota.