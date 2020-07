A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O presidente da Ordem dos Médicos do Norte defendeu esta quarta-feira que a tutela deve preparar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as necessidades do inverno, sugerindo o regresso dos hospitais de campanha para dar resposta à Covid-19.

A possibilidade de [no inverno] vir a aumentar o número de infetados e também o número de doentes que necessitam de cuidados é um risco muito real. A tutela, nomeadamente a ARS-N [Administração Regional de Saúde do Norte], deveria já estar a programar o inverno. É fundamental que se comece a pensar nos internamentos no inverno, em eventuais hospitais de retaguarda para se houver um número excessivo de internamentos possamos alocar os menos graves para esses espaços. Seja pela gripe ou pela Covid-19, o importante é que estejamos preparados para o inverno”, disse António Araújo.

O presidente da Ordem dos Médicos do Norte, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital Magalhães Lemos, no Porto, apelou a uma “preparação atempada” para “o que possa acontecer de pior”, mas ao mesmo tempo mostrou-se otimista face aos números atuais relacionados com a pandemia do novo coronavírus.

Na região Norte os números estão perfeitamente controlados. Não existe um aumento do número de internamentos, pelo contrário, esse número tem-se mantido mais ou menos estável e em números muito reduzidos, quer ao nível do internamento geral, quer ao nível de internamento nos cuidados intensivos”, disse.

António Araújo deixou, no entanto, uma mensagem cautelosa e reiterou apelos a cuidados e medidas de prevenção. “Esta é uma situação que varia rapidamente. Há que manter o cuidado e as medidas de proteção, manter a máscara e lavar as mãos frequentemente de forma a mantermos este cuidado e os números reduzidos”, sublinhou.