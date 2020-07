A 11.ª edição das Noites de Verão vai apresentar em agosto e setembro, em Lisboa, concertos de Nuno Rebelo, Sereias, Susana Santos Silva, Banda Fetra e Ricardo Toscano com Gabriel Ferrandini e ainda DJ sets, entre os quais de artistas da editora de música eletrónica Príncipe, em agosto e setembro. As atuações acontecerão nos jardins do Museu do Chiado e da Galeria Quadrum, em Lisboa — entre outros concertos e DJ sets.

Ao todo, são oito noites de música. Todas as sextas-feiras de agosto e setembro, ao final do dia e início da noite, haverá concertos e/ou DJ sets em Lisboa, promovidos em parceria pela promotora de música Filho Único, pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), pelas Galerias Municipais de Lisboa e pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC).

Com entrada livre — mas com obrigação de levantamento de bilhetes no caso das sessões musicais no MNAC (“estarão disponíveis na bilheteira no próprio dia”) e com marcação prévia necessária nas sessões nas Galerias Municipais – Quadrum (reserva através do e-mail bilheteira@galeriasmunicipais.pt) —, o começo dos espetáculos está previsto para as 19h, nos jardins das duas instituições.

O levantamento e reserva prévia de bilhetes impõe-se devido às restrições para conter a pandemia da covid-19, nomeadamente as restrições às aglomerações de pessoas, anunciou esta quarta-feira a organização.

O agendamento das atuações em contexto de pandemia decorre “da perspetiva de que a arte – assim como o conhecimento – impregnada de uma dimensão ética, é um dos modos fundamentais da vida coletiva”, lê-se no comunicado.

Nuno Rebelo, banda Cafetra, kora e Susana Santos Silva em agosto

De acordo com a programação, o primeiro espetáculo está previsto para 07 de agosto, no Jardim das Esculturas do Museu do Chiado, com Nuno Rebelo, que se destacou, ao longo dos anos 1980, “pelo seu papel edificador na emergência e consistência de uma nova música popular independente em Portugal”, integrando os Streetkids, com Nuno Canavarro (1980-82), e liderando os Mler ife Dada (1983-89).

Atualmente sediado em Barcelona, Nuno Rebelo tem também desenvolvido e mostrado trabalho em esculturas sonoras, e continuado a preferir a ‘performance’ em palco à gravação de registos, datando de 2013 o último CD, Removed from the flow of time (guitar solos, 1992-2012), pela editora Creative Sources.

A 14 de agosto, Cafetra – coletivo artístico e editora de música independente – apresenta Banda Fetra, com um ‘espetáculo-viagem’ ao património autoral do grupo, que escolheu para si o elenco constituído por Éme & Moxila, Iguanas, Lourenço Crespo, Maria Reis, Miguel Abras, Putas Bêbadas, Rabu Mazda e Sallim.

Susana Santos Silva apresenta-se a 21 de agosto. Trompetista, improvisadora e compositora sediada em Estocolmo, revelou-se nos últimos anos como uma das figuras europeias do jazz e da música contemporânea, com influências que vão da clássica à ‘sound-art’ textural. Susana é líder dos grupos Life and Other Transient Storms e Impermanence, indica a programação.

A 28 de agosto, será a vez de José Braima Galissá, com origem numa cultura mandinga e embaixador da música e da cultura da Guiné-Bissau em Portugal. É um virtuoso da kora, harpa africana de 22 cordas.

A música tradicional griot, que emergiu com seus ancestrais na região Ocidental de África, é produto das famílias de poetas-cantores cujas canções de louvor e histórias de mitos e lendas constituem um papel fundamental na vida musical e cultural de África.

Consulte a programação completa de agosto, a decorrer no Jardim das Esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea e com entrada livre:

7 de Agosto, 19h00 -> Nuno Rebelo

14 de Agosto, 19h00 -> Cafetra apresenta Banda Fetra

21 de Agosto, 19h00 -> Susana Santos Silva

28 de Agosto, 19h00 -> José Braima Galissá

Toscano com Ferrandini, Sereias e noite Príncipe Discos em setembro

Em setembro, a programação das Noites de Verão vai passar para as Galerias Municipais – Quadrum, no Jardim dos Coruchéus.

A programação na galeria de Alvalade tem início no dia 04 de setembro, com o espetáculo “Violet – BLEID – Odete”, apresentado pela editora naive, fundada pela produtora e DJ Violet, em 2016.

Violet é também reconhecida como uma das fundadoras da Rádio Quântica, partilhando o mesmo sentido crítico e emancipador promovido pela sua editora, sendo também uma das DJ residentes da mina, coletivo e festa queer feminista.

Já BLEID é uma compositora de eletrónica contemporânea, explorando ideias musicais com rasgo e direção, bem para além de tendências e convenções estilísticas da música produzida em software, de acordo com a organização.

Odete trabalha no cruzamento da escrita, da música, da performance e das artes visuais, “deixando claro qual é o universo pelo meio do qual se move: autobiográfico e desafiador dos limites entre o pessoal e o político”, segundo a organização.

A 11 de setembro, será a vez de Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini e da Co$tanza’s Post MODEM Orchestra, num encontro ao vivo da nova guarda do jazz nacional.

O saxofonista Ricardo Toscano formou em 2011 o 4teto com André Santos, João Hasselberg e João Pereira, grupo que ganhou a 25.ª edição do Prémio Jovens Músicos, na categoria de jazz. Colaborou com artistas como Fafá de Belém, Carlos do Carmo, Camané, Rui Veloso, António Zambujo e Carminho, e, em 2018, liderando renovada formação, então já com cinco anos de trabalho conjunto, lançou o seu primeiro disco, Ricardo Toscano Quartet, na editora Clean Feed, gravando cinco originais seus e uma versão de “The Sorcerer”, de Herbie Hancock.

O baterista Gabriel Ferrandini afirmou-se como um “músico incontornável ao longo da última década”, a partir do ecossistema do jazz e da música improvisada, e da escola dos dias da Trem Azul e Clean Feed, integrando dois grupos fulgurantemente internacionalizados, RED Trio e Rodrigo Amado Motion Trio.

As bandas Sereias e Sirius estarão no palco do jardim a 18 de setembro, a primeiro auto-qualificada como um “encontro do cinético com a paisagem morta numa selvajaria de jazz-punk-pós-aquático”, sendo uma banda sediada no Porto que editou em 2019 o contundente País a Arder, na editora Lovers & Lollypops.

O duo Sirius é constituído por Yaw Tembe, na voz e trompete – natural da Suazilândia e residente em Lisboa -, e Monsieur Trinité (Francisco Trindade) nas percussões, improvisador português com um papel amplo na música nacional desde os anos 1970, começando nos Plexus, passando por trabalho com Sei Miguel e a VGO de Ernesto Rodrigues, até ao trabalho iniciado nesta formação.

A concluir, no dia 25 de setembro, a editora Príncipe promove uma série de atuações, com DJ Nigga Fox, Niágara e DJ Marfox, desenhando o primeiro narrativas improvisadas no momento, enquanto os Niágara, trio constituído pelos irmãos Alberto e António Arruda e a norte-americana Sara Eckerson, concretizam teias narrativas a partir e sobre a cultura da música de dança eletrónica.

Por sua vez, Dj Marfox, especialista do kuduro instrumental, propõe um DJ set de ritmos mais lânguidos e leves para o final da temporada das Noites de Verão 2020.

Consulte a programação completa de setembro, a decorrer nas Galerias Municipais – Quadrum no Jardim dos Coruchéus e com entrada livre:

4 de setembro, 19h00 -> naive apresenta Violet + BLEID + Odete

11 de setembro, 19h00 -> Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini + Co$tanza’s Post MODEM Orchestra

18 de setembro, 19h00 -> Sereias + Sirius

25 de setembro, 19h00 -> Príncipe apresenta DJ Nigga Fox, Niagara, DJ Marfox