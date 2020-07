A fabricante chinesa O-Film foi adicionada a uma lista negra pelo executivo de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América. Como avança o Asian Nikkei, esta empresa responsável por módulos para ecrãs táteis e câmaras fotográficas, é um dos fornecedores dos iPhone da Apple, o que poderá prejudicar os negócios da empresa norte-americana.

A O-Film e outras 10 empresas chinesas foram adicionadas a esta “lista negra”, da qual fazem parte outras empresas do país, como a Huawei. O motivo é, alegadamente, estar envolvida em violações dos Direitos Humanos que o governo da China tem levado a cabo contra os Uighur, uma minoria muçulmana no país. De acordo com a acusação do departamento do comércio dos EUA, o grupo O-Film utiliza trabalho forçado de pessoas Uighur.

Este fabricante de equipamentos trabalha também com outras empresas, como a Samsung, a Huawei, Oppo e a Sony, pelo que esta decisão pode afetar também o negócio destas empresas. Outras fabricantes envolvidas nesta suspensão são a KTK e a Tanyuan Technology, que fabricam componentes para tablets e smartphones.

Ao Nikkei, um representante da Appel afirmou: “A Apple dedica-se a garantir que todos na nossa cadeia de fornecedores sejam tratados com dignidade e respeito. Quando soubemos das alegações no início deste ano, imediatamente tomamos medidas adicionais e iniciámos uma investigação detalhada com os nossos fornecedores. Não encontramos evidências de trabalho forçado nas linhas de produção da Apple e planeamos continuar a monitorizar isto”. A Apple trabalha com a O-Film desde 2017.