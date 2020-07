A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Governo moçambicano anunciou esta terça-feira que os pelouros das áreas suspensas devido à Covid-19 vão apresentar planos de segurança sanitária para o caso de uma eventual reabertura, no final do estado de emergência, no dia 30 deste mês.

O que vai acontecer nos próximos dias é que os pelouros de tutela dessas áreas [suspensas] vão proceder ao envio formal de um conjunto de requisitos que devem ser cumpridos”, declarou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suazi, falando em conferência de imprensa, no final da sessão semanal do órgão.

As entidades que regem o desporto, religião e espetáculos vão comunicar ao Presidente da República, Filipe Nyusi, a sua avaliação sobre a existência ou não de condições de prevenção do novo coronavírus para a retoma de atividade, acrescentou Suazi.

O diagnóstico vai ser determinante para “a decisão que será tomada pelo Presidente da República”, frisou o porta-voz do executivo.

Com um total de 1.536 casos positivos registados e 11 óbitos, Moçambique está em estado de emergência desde 1 de abril até 30 de julho, tendo a exceção sido prorrogada por três vezes, com limitações quanto a ajuntamentos, interdição de eventos e obrigatoriedade de uso de máscaras.