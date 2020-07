A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, disse esta quinta-feira que o primeiro de quatro voos com 45 toneladas de ajuda humanitária para a Guiné-Bissau chega ao país na quinta-feira.

Este é o primeiro de quatro voos que vão ser realizados para a Guiné-Bissau no quadro de uma iniciativa muito interessante de pontes humanitárias para levarem ajuda que pode mitigar os efeitos da Covid-19″, disse Teresa Ribeiro, no aeroporto de Lisboa, onde assistiu ao início dos trabalhos de carregamento do material.

“O que nós temos aqui são 45 toneladas de ajuda humanitária de agências das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da UNICEF, das fundações portuguesas Aga Khan e Calouste Gulbenkian e de um conjunto alargado de Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento e queremos valorizar muito particularmente o facto de conseguirmos, através de uma parceria, entre a União Europeia e um Estado membro e as agências da ONU, fazermos uma aliança que nos permite rapidamente colocar ajuda humanitária nos países parceiros, quer da UE, quer de Portugal, neste caso”, disse a governante.