Até 30 de Junho, as vendas acumuladas do Kauai Electric alcançaram as 103.719 unidades, o que faz do SUV eléctrico sul-coreano um sucesso. Sobretudo fora de portas, pois as vendas sem contabilizar o mercado doméstico representam mais de três quartos do total.

Disponível em Portugal por valores a partir de 36.850€ (com campanha de financiamento Cetelem), sempre com a garantia de sete anos sem limite de quilómetros, o Kauai Electric apresenta-se em dois níveis de potência, 136 e 204 cv, com uma autonomia de 289 e 449 km, respectivamente. Mas este modelo é apenas o ponta de lança de uma ofensiva que a Hyundai quer levar mais além.

“A Hyundai Motor Company está focada em fazer da mobilidade com zero emissões uma realidade, tornando-a numa parte significativa da sua estratégia de longo prazo”, declara o fabricante, que define como objectivo vender 560.000 eléctricos a bateria até 2025, além dos modelos fuel cell.

De momento, as propostas da Hyundai movidas a electricidade gerada por células de combustível a hidrogénio centram-se no SUV Nexo, que anuncia 163 cv, 395 Nm de binário máximo e uma autonomia de 666 km no ciclo WLTP, e no camião XCIENT Fuel Cell, com 476 cv, binário máximo de 3400 Nm e 400 km de autonomia. Deste último, as primeiras unidades já começaram a chegar à Europa, sendo suposto entregar 1600 também até 2025. Entretanto, deverá surgir um tractor para semi-reboque para longas distâncias, capaz de percorrer 1000 km com uma só carga.