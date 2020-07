Natalie Portman deu o pontapé de saída, mas o grupo inclui outros nomes bem conhecidos de Hollywwod e não só. Serena Williams, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba, Jessica Chastain e America Ferrera, entre outras estrelas, bem como antigos atletas da modalidade e investidores dos setores da tecnologia e da comunicação social preparam a criação de um clube de futebol feminino.

“Não podia estar mais entusiasmada por anunciar que a NWSL [National Women’s Soccer League] está a caminho de Los Angeles”, escreveu Portman na sua conta de Instagram, na última terça-feira. Segundo a BBC, desconhece-se ainda onde é que o clube ficará sediado. Contudo, o grupo de investidores intitula-se de Angel City e tudo leva a crer que será esse o nome do clube.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

