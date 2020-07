O Observatório do Cidadão para Saúde (OCS), uma ONG moçambicana, alertou esta quarta-feira para a vulnerabilidade das pessoas devido ao encerramento de 37 unidades de saúde em distritos afetados pela violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Num país como Moçambique, com graves problemas de acesso à saúde, o encerramento de 37 unidades sanitárias [em Cabo Delgado] agrava a situação de milhares de habitantes”, refere-se numa nota da OCS distribuída esta quarta-feira à comunicação social.

Cabo Delgado é desde outubro de 2017 palco de ações de grupos armados, que, de acordo com as Nações Unidas, forçaram à fuga de 250.000 pessoas de distritos afetados pela violência, mais a norte da província.

A capital provincial, Pemba, tem sido o principal refúgio para as pessoas que procuraram abrigo e segurança em Cabo Delgado, mas há quem prefira fugir para outros lugares, incluindo Nampula, província vizinha.

Para o OCS, o Governo moçambicano deve rapidamente tomar medidas para travar o conflito, evitando que “décadas de progresso em relação à expansão e acesso aos serviços de saúde” sejam afetados.

Se, por um lado, um grupo de cidadãos perde a vida por não ter conseguido escapar dos ataques perpetrados pelos rebeldes, por outro lado, aqueles que sobrevivem correm o risco de perder a vida por falta de acesso ao sistema de saúde”, afirma a ONG, observando que é também “importante salvaguardar a integridade dos profissionais de saúde, para melhor servirem as populações vítimas de conflito e doenças”.

A ONG observa ainda que a situação de Cabo Delgado é mais complexa tendo em conta que a província está entre as mais afetadas pela Covid-19 em Moçambique, que já registou um total de 1.557 casos, 11 mortos e 523 pessoas recuperadas.

A província de Cabo Delgado é a segunda que regista o maior número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus no país, com 203 infetados, antecedida por Nampula, com 239.

A cidade de Pemba é o segundo ponto declarado como de transmissão comunitária do novo coronavírus, a 21 de junho, na sequência da rápida evolução do número de infeções naquela cidade.

O conflito armado naquela província já matou, pelo menos, 1.000 pessoas, e algumas das ações dos grupos armados têm sido reivindicadas pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI).