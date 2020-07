Portugal emite esta quarta-feira até 1.250 milhões de euros em dívida a seis e 10 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza dois leilões de Obrigações do Tesouro com maturidade em julho de 2026 e em outubro de 2030, no valor global entre 1.000 e 1.250 milhões.