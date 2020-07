O projeto turístico-cultural Rota do Românico anunciou esta quarta-feira que vai abrir no sábado, em Penafiel, o Centro de Interpretação da Escultura Românica, o segundo equipamento do género no Tâmega e Sousa.

Este centro de interpretação oferece ao visitante a possibilidade de conhecer o contexto temporal, social e cultural da arte românica, destacando a importância dos pedreiros e escultores na sua materialização”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

O novo equipamento, situado na freguesia de Abragão, é constituído por uma superfície expositiva de cerca de 300 metros quadrados, distribuídos por seis espaços temáticos, “num percurso que concilia as novas tecnologias com objetos e conhecimentos únicos”.

O centro interpretativo representa um investimento de cerca de 1,1 milhões de euros, cofinanciado em 85% por fundos europeus.

Depois da abertura, em setembro de 2018, do Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, o equipamento que abrirá no sábado é o segundo grande ponto de divulgação do património histórico-cultural promovido pela Rota do Românico.

A Rota do Românico reúne 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios do Tâmega e Sousa (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).