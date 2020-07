A Samsung anunciou esta quarta-feira o Galaxy Z Flip 5G, a versão melhorada do smartphone dobrável de formato retangular apresentado em fevereiro. Como diz o nome, o Z Flip 5G tem possibilidade de conectar-se a redes 5G, que deverão aparecer em Portugal em 2021 e tem um processador mais potente do que a versão base. O novo telemóvel vai ser lançado no mercado a 7 de agosto e tem um preço base de 1.449,99 dólares (cerca de 1.252 euros).

[Veja no vídeo abaixo a apresentação do Galaxy Z Flip 5G]

Em termos de design, o Z Flip 5G é muito semelhante ao Z Flip mas vai estar disponível em duas novas cores: cinzento e bronze. O anúncio deste smartphone era um dos rumores mal guardados que já circulava em vários sites de notícias tecnológicas. Porém, a expectativa era a de que esta versão dobrável do Z Flip 5G fosse divulgada no próximo evento Samsung Unpacked, que está marcado para 5 agosto, e no qual a marca sul coreana costuma relevar novos modelos do Note e outros produtos, como smartwatches.

Em fevereiro, no lançamento do Galaxy Z Flip, escrevíamos que “apesar de ser uma das novidades, o Z Flip não vai ter uma versão 5G, como teve o Galaxy Fold, o primeiro smartphone da empresa. Ao contrário do Fold, que teve um lançamento atribulado devido a problemas com ecrã do smartphone, o Z Flip foi bem recebido e teve sucesso, tendo sido um dos últimos grandes lançamentos de smartphones antes da pandemia. Contudo, apesar dos elogios ao design dobrável para caber melhor no bolso, as principais críticas com este modelo deparavam com a capacidade da bateria e o preço: em Portugal, o Z Flip custa 1.590 euros.

De acordo com a Samsung, além do 5G, o software desta nova versão foi melhorado tendo em conta o design do smartphones. Além disso, o mais relevante continua a fazer parte do Z Flip: mantém o design que foi apresentado com o Motorola Razr e dobra o ecrã de 6,7 polegadas.