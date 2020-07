Chama-se “Noites no Palácio” e é um ciclo de concertos ao ar livre, que ocupará durante oito noites de este verão os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. Começa já no final da próxima semana, com concertos de António Zambujo (6ª feira, 31 de agosto) e The Black Mamba (sábado, 1 de setembro), e prossegue depois com atuações de HMB (6.ª, 7 de agosto), Gisela João (sábado, 8 de agosto), Jorge Palma (6ª, 14/8), Diogo Piçarra (sáb., 15/8), Blind Zero (6ª, 21/8) e Rui Veloso (sáb., 22/8).

Anunciado esta quarta-feira, este ciclo de noites de música ao ar livre nos Jardins do Palácio de Cristal é organizado pela Câmara Municipal do Porto em conjunto com duas promotoras privadas, a Everything is New (promotora do festival NOS Alive) e a PEV (promotora do MEO Marés Vivas).

Em comunicado enviado à imprensa, uma das promotoras envolvidas na organização e produção deste ciclo de atuações garante o “cumprimento das normas impostas pela Direção Geral de Saúde” em cada uma destas noites. “Num espaço delimitado para o efeito, todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento mínimo obrigatório entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado”, lê-se no comunicado.

Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização”, garantem os promotores do ciclo ‘Noites no Palácio’.

Os bilhetes para cada uma das noites de concertos já se encontram à venda, “pelo preço único de 10 euros“, refere ainda o comunicado.

Veja o alinhamento completo das oito noties de concertos:

31 de julho – António Zambujo

01 de agosto – The Black Mamba

07 de agosto – HMB

08 de agosto – Gisela João

14 de agosto – Jorge Palma

15 de agosto – Diogo Piçarra

21 de agosto – Blind Zero

22 de agosto – Rui Veloso