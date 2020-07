Primeiro foi Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica que saiu dos órgãos sociais do clube na última reeleição de Luís Filipe Vieira. Depois, Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado no sufrágio de 2009 (que teve menos votos na sua lista do que o total de brancos e nulos) que, após a alteração dos estatutos, deverá ver a sua lista rejeitada por Virgílio Duque Vieira, presidente da Mesa da Assembleia Geral desde a saída de Luís Nazaré, por não cumprir os requisitos do número mínimo de anos de filiação. A seguir, o próprio Luís Filipe Vieira, depois de uma reflexão que quis fazer após a derrota das águias na Madeira. Agora, João Noronha Lopes.

Antigo alto quadro da multinacional McDonald’s, o gestor e também ele antigo dirigente de 53 anos irá fazer a apresentação oficial como candidato às eleições esta quinta-feira, às 17h, segundo avança o Expresso. “A Glória é Agora” será o lema da nova lista que se irá revelar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Antes, Noronha Lopes foi vice de Manuel Vilarinho, na Direção que antecedeu a entrada na liderança de Vieira, em 2003.

Em atualização