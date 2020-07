Chama-se Max Ehrich e tem sido o par da cantora durante os últimos cinco meses. Esta quinta-feira, Demi Lovato usou as redes sociais para anunciar o noivado. O momento foi assinalado com uma sessão fotográfica na praia. “Soube que te amava no momento em que te conheci. Além dos meus pais, nunca me senti tão incondicionalmente amada, mesmo com as minhas imperfeições. É uma honra aceitar o teu pedido de casamento”, escreveu a cantora de 27 anos.

Quanto ao noivo, é um jovem ator norte-americano de 29 anos. Ehrich tem feito carreira sobretudo com pequenos papéis em séries de televisão — “The Young and the Restless”, “Under the Dome” e “The Path” e “American Princess” foram as que tiveram mais visibilidade nos Estados Unidos.

Além de momentos apaixonados, as imagens reveladas por Lovato exibem também o anel de noivado, uma pedra de dimensão considerável que a cantora fez questão de mostrar. No Instagram, a partilha contou com as felicitações de outras estrelas, entre elas Paris Hilton, Christina Aguilera, Hailey Bieber, Noah Cyrus, Jessie J e até Sara Sampaio.

Durante os últimos anos, Demi Lovato não tem sido notícia pelos melhores motivos. A infância conturbada, o bullying, os problemas com o corpo e as perturbações alimentares e, posteriormente a dependência do álcool e de drogas, votaram-na a um percurso mediático de altos e baixos. Em julho de 2018, pouco tempo depois de ter dado um concerto em Portugal, a cantora foi encontrada em casa inconsciente. A overdose deveu-se a uma poderosa mistura de drogas, duas vezes mais potente que a substância que matou Prince em 2016.

Após um longo período de internamento, as coisas parecem estar a endireitar-se para Demi Lovato. Em fevereiro deste ano foi convidada a entoar o hino nacional dos Estados Unidos, na final da Super Bowl. Agora, só resta mesmo saber para quando o casamento.