Centro Interpretativo da História do Bacalhau

Torreão Nascente do Terreiro do Paço, Lisboa; Todos os dias, das 10h às 20h

Para quem gosta de bacalhau com todos: o Centro Interpretativo da História do Bacalhau abriu ao público a 22 de julho no Torreão Nascente do Terreiro do Paço, em Lisboa. Pretende ser uma homenagem a um símbolo da gastronomia portuguesa e, ao longo de vários núcleos expositivos, o visitante é convidado a fazer parte da experiência e da história que trouxe o bacalhau à gastronomia nacional, o que inclui “sentir os perigos e emoções a bordo de um dóri” e também descobrir como nasce o mito “do fiel amigo” à mesa. O centro está, por isso, dividido em duas áreas de destaque — O Mar, no piso 0, e À Mesa, no piso 1 — e conta com experiências interativas, como desafiar o visitante a contribuir para uma receita inédita de bacalhau. O projeto está ainda dotado de uma zona de corte e venda de bacalhau, zona de estar com livraria e uma outra área exclusivamente dedicada à degustação de petiscos. A entrada custa 4 euros para adultos e 2 euros para crianças dos 6 aos 15 anos (é gratuito para menores de 6). A julgar pelo comunicado de imprensa, é este o único local do mundo onde se explica quem foram o Brás e o Gomes de Sá.

Visitas noturnas no Parque de Serralves

R. Dom João de Castro 210, Porto; Tel.: 226 156 500. Sexta-feira e sábado, 24 e 25 de julho

Para quem gosta do cair da noite: a 6º edição da iniciativa “Há Luz no Parque” contempla várias atividades, incluindo visitas noturnas ao Parque de Serralves, na Invicta. A 24 de julho, a visita é temática e aposta na biodiversidade, ou seja, é uma oportunidade para conhecer os seres da noite, como anfíbios, morcegos e aves noturnas, “muitas vezes associados a mitos ou crenças” — nesta saída acompanhada por investigadores do CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) o visitante pode ficar a conhecer formas de vida e hábitos muito peculiares. Já a 25, a ideia é simplesmente conhecer a histórias e as curiosidades do parque numa visita feita sob o luar, onde os participantes terão oportunidade de saber mais sobre a história e as curiosidades do parque. Ambas as iniciativas repetem-se noutras datas durante os meses de verão (5 euros por pessoa, acesso gratuito a menores de 12 anos).

“Re-creio”

Estádio do Jamor, Lisboa; de 23 a 26 de julho

Para quem acha que rir é o melhor remédio: o evento de humor ao ar livre de seu nome “Re-creio” arranca a 23 de julho no Campo de Rugby no Estádio do Jamor, em Lisboa, e dura até ao dia 26. É um fim de semana inteiro para assistir à performance de vários nomes do humor nacional. São exemplo “A Pipoca Mais do Doce”, no dia 24 às 19h30, Beatriz Costa e Rita Blanco, dia 24 às 22h, ou Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas, no dia 26 às 21h30. A sessão de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso já está esgotada, mas ainda há bilhetes disponíveis para as outras sessões: o programa completo pode ser consultado aqui, sendo que os bilhetes variam entre os 14 e os 20 euros por pessoa. O evento conta um detalhado plano de contingência, pelo que há lugares limitados e será medida a temperatura a todas as pessoas à entrada do evento e não haverá pagamentos em dinheiro.

“MOB.A Vai e Volta”

Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha; Tel.: 234 520 193 (moba@cm-albergaria.pt). Até ao final de agosto

Para os adeptos de pedais: até ao final do mês de agosto, o município de Albergaria-a-Velha vai ceder bicicletas sem custos e incentivar a formação do uso de Cargo bikes, convencionais e elétricas. A iniciativa faz parte do programa “Vai e Volta” do MOB.A (Mobilidade Operação Bicicleta de Albergaria-a-Velha), que tem como objetivo último promover a mobilidade sustentável, associando-a a hábitos de vida ativos e saudáveis. Além do uso gratuito de bicicletas, há também aulas de ciclismo para os residentes, sendo que existem três serviços: “Aprender a Andar de Bicicleta”, “Andar de Bicicleta em Família” e “Aprender a utilizar uma Cargo Bike”. Todas as sessões são acompanhadas por técnicos especializados e acontecem no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha; têm a duração de uma hora e podem ser marcadas em seis horários distintos (9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h). A marcação pode ser feita através do número 234 520 193 ou do email moba@cm-albergaria.pt.

Quintas de Melgaço: pintura ao vivo na adega

Ferreiros de Cima; Tel.: 251 410 020, Sábado, das 14h às 18h

Para quem acha que vinho é arte: em ano de estreia absoluta do projeto de enoturismo, a Quintas de Melgaço abre as portas para receber dois pintores locais, encarregues de orientar um workshop gratuito já no próximo sábado, das 14h às 18h. A iniciativa vai ocupar a sala de provas do produtor da região dos Vinhos Verdes e serve também de arranque à exposição do duo de artistas, Manuel António e Paula Dacosta Ribeiro, cujo projeto foi batizado de Alua & Pólen (a exposição fica em exibição durante o verão). O workshop exige inscrição prévia — através do email noturismo@quintasdemelgaco.pt — e inclui um copo de vinho de QM Alvarinho, vinho bandeira do produtor.

Oficina de Olaria

Loja Oficina, R. Rainha Dona Maria II 134, Guimarães; Tel.: 253 515 250. Sábados, 25 de julho, 1 e 8 de agosto

Para quem é fã de olaria: a Loja Oficina, também ela um atelier de artesanato em Guimarães, abre ao público no próximo sábado, entre as 15h30 e as 16h30 e as 17h e as 18h, para promover uma oficina de olaria. Aos comandos vai estar Bela Alves, artesã no espaço, que vai dar a experimentar aos participantes a modelação do barro na roda do oleiro no pátio do edifício, situado em pleno centro histórico de Guimarães. A atividade é gratuita, embora exista uma lotação máxima de duas pessoas por motivos de segurança — pode fazer a reserva através do email bilheteira@aoficina.pt, sendo que as reservas devem ser para maiores de 12 anos.

Avós com garra no Jardim Zoológico

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa; Tel.: 217 232 900. Domingo, 26 de julho

Para quem já saía de casa: no dia 26 de julho celebra-se o Dia dos Avós, uma data que não passa ao lado do Jardim Zoológico, em Lisboa, que quer dar a conhecer aos visitantes alguns dos avós do parque, com vantagens para quem decidir apadrinhar estes animais. Falamos de uma avó, na família de Chimpanzés, que já conta com três filhos e quatro netos, e outra, no grupo de Macacos-aranha, com três descendentes e um neto. Nos Pinguins-do-cabo destaque para o casal de avós com quatro netos, o mais recente nascido em janeiro deste ano. Todos os animais referidos pertencem as espécies de animais ameaçadas. Até 26 de julho, o Jardim Zoológico preparou um desconto de 50% na aquisição online do kit de apadrinhamento do Chimpanzé, do Macaco-aranha e do Pinguim-do-cabo.

Cerveja Artesanal no Faz Figura

Rua do Paraíso 15B, Lisboa; Tel.: 218 868 981. Sexta-feira, dia 24 de julho, às 19h

Para quem não dispensa uma cerveja fresquinha: o restaurante Faz Figura, em Lisboa, realiza um workshop de cerveja artesanal promovido pela marca Trindade. O evento acontece sexta, dia 24, às 19h e é aberto ao publico. Basta aparecer no restaurante, adquirir uma cerveja (por cada cerveja pedida, a segunda é oferta) e ouvir a explicação de um “beer sommelier”, a qual é acompanhada de dicas de como provar uma cerveja e identificar estilos, sendo esta também uma oportunidade para provar alguns petiscos a cargo do Faz Figura. Em prova vão estar quatro estilos de cerveja.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.