Câmara das Caldas da Rainha fechou o ano de 2019 com um resultado líquido positivo de 2,3 milhões de euros, de acordo com o relatório de contas consolidadas, que será apreciado pela Assembleia Municipal na terça-feira.

O relatório, a que a agência Lusa teve esta quinta-feira acesso, dá conta de um resultado líquido do exercício positivo no valor de 2.355.612,54 euros, espelhando “a gestão contida” que, segundo a autarquia, do distrito de Leiria, pautou o desempenho quer da câmara quer dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

No caso da câmara, o resultado líquido positivo ascendeu, em 2019, a 2.329.049 euros, consubstanciando uma subida superior a 1,5 milhões de euros relativamente a 2018, ano em que o resultado foi de 790 mil euros.

A receita cobrada pela autarquia totalizou 31.350.156 euros, divididos em 24.966.957 euros de receita corrente e 2.193.821 euros de receitas de capital.

A maior fatia da receita resultou da cobrança de impostos diretos (13.530.262 euros), seguida das transferências correntes (7.489.733 euros).

No capítulo da despesa, foram pagos 26.315.448 euros, dos quais 20.078.080 correspondentes a despesas correntes e 6.237.368 relativos a despesas de capital.

A verba foi despendida maioritariamente na aquisição de bens e serviços, que ascendeu a 9.179.371 euros, seguida dos encargos com pessoal, cifrados em 6.284.006 euros.

O relatório de contas dá ainda nota de uma redução da dívida orçamental de curto prazo do município na ordem dos 56,4%, totalizando a dívida 404.359 euros. A câmara reduziu igualmente a dívida relativa a empréstimo bancários, que ascendia a 3.359.695 euros em 2018 e que em 2019 se situa nos 2.898.963 euros, evidenciando uma descida de 13,7%.

Quanto ao relatório de contas dos Serviços Municipalizados (SMAS), demonstra um resultado líquido positivo de 26.563 euros.

Ambos os documentos foram já individualmente aprovados pela Assembleia Municipal (AM), com os votos favoráveis do PSD e a abstenção dos partidos da oposição: PS, PCP, CDS, e Bloco de Esquerda.

O relatório de contas consolidadas será na terça-feira apreciado na AM, onde o PSD tem maioria, com 20 eleitos e um peso de 61% dos votos.