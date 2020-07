A Câmara de Abrantes e os proprietários do cineteatro São Pedro formalizaram o contrato de compra e venda por 470 mil euros, mais de dois anos e meio depois de aquele espaço cultural ter sido encerrado, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, o município dá conta que o presidente da Câmara de Abrantes e os representantes da Sociedade Iniciativas de Abrantes Lda. assinaram no dia 21 de julho a escritura de compra e venda do Cineteatro S. Pedro”, passando o imóvel da autoria do arquiteto Ruy Jervis d’Athouguia “definitivamente para o património do município”.

O valor da aquisição, refere, “é de 470 mil euros”, e o pagamento “será formalizado com 71 mil euros a pagar depois do necessário visto do Tribunal de Contas que sucede à assinatura do contrato”, sendo que o restante valor “será pago em seis prestações de 66.500 euros cada, até 2026”.

Na mesma nota informativa, a autarquia do distrito de Santarém refere que o edifício “necessita de obras de requalificação”, nomeadamente ao nível da cobertura, “tendo já sido adjudicada a elaboração do projeto de restauro, reabilitação e remodelação” daquele espaço, sendo que, acrescenta, para a concretização da obra “será necessário recorrer a fundos comunitários”.

O edifício está encerrado desde janeiro de 2018 e, dois anos depois de um impasse negocial, em dezembro de 2019 foram encontradas as condições necessárias para a compra do cineteatro São Pedro por parte do município, tendo o presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos (PS), destacado então o “empenho” de ambas as partes em encontrar uma solução, num processo de “diálogo” que assumiu desde que tomou posse como presidente da autarquia, em fevereiro de 2019.

A Câmara de Abrantes ficou sem a gestão do cineteatro São Pedro, a principal sala de espetáculos da cidade, em 28 de janeiro de 2018, por falta de acordo com os proprietários para a renovação do contrato de comodato que havia sido celebrado em 29 de janeiro de 1999, por um período de 19 anos, com gestão municipal do imóvel.

Desde que tomei posse que peguei neste processo e com vários cenários em negociação, desde o comodato, ao aluguer ou à venda do imóvel e, em poucos meses, chegámos a acordo, com respeito, compreensão e vontade”, disse na altura Valamatos, tendo feito notar que a “principal sala de espetáculos” do concelho de Abrantes “necessita de obras de requalificação urgentes”, que estimou em cerca de dois milhões de euros.

Durante os últimos dois anos e meio, as atividades e iniciativas em agenda passaram a ocorrer noutros equipamentos municipais e alternativos, entre os quais se incluíram os auditórios das escolas Manuel Fernandes e Solano de Abreu e outros espaços, um pouco por todo o concelho, num processo de “democratização cultural” que o autarca assegurou pretender manter.

A Câmara Municipal de Abrantes está consciente de que o município e os seus munícipes têm para com o Cineteatro S. Pedro uma ligação histórica e de grande afinidade”, lê-se na mesma nota, sublinhando que aquele “é um espaço privilegiado de promoção e difusão de atividades culturais e artísticas, estando o mesmo vocacionado para o serviço público, para Abrantes e para a região”.

O cineteatro São Pedro foi inaugurado em 19 de fevereiro de 1949 e é da autoria do arquiteto Ruy Jervis de Athouguia.