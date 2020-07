A Câmara de Santo Tirso lançou esta quinta-feira um concurso público para a construção do Parque do Verdeal, um investimento de 1,9 milhões de euros e que abrange uma área de 43.500 metros quadrados, anunciou a autarquia.

Com este anúncio, esta quinta-feira publicado em Diário da República, a autarquia do distrito do Porto pretende transformar aquele espaço, localizado na freguesia de Vila das Aves, na margem direita do rio Vizela, e na freguesia de São Tomé de Negrelos, na margem esquerda, “num dos pulmões verdes do município”, afirmou o presidente, Alberto Costa, citado no comunicado.

O concurso público “obedece a um prazo de 21 dias para a apresentação de propostas para a empreitada, que deve estar concluída, depois de adjudicada, em 365 dias. O valor do preço base do procedimento é de 1,9 milhões de euros”.

Alberto Costa revelou que na sexta-feira será assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, na presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, “com vista ao financiamento da obra pelo Fundo Ambiental, no valor de 475 mil euros”, acrescenta o comunicado.

No investimento global, “haverá ainda uma comparticipação de 700 mil euros por parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)”, estimando a autarquia que o arranque da obra aconteça antes do final do ano.

O futuro Parque do Verdeal irá desenvolver-se entre a estação de comboios e o rio Vizela, do lado de Vila das Aves. Na margem esquerda, na freguesia de São Tomé de Negrelos, a área de intervenção desenvolve-se no espaço entre a Rua do Espírito Santo – Estrada Nacional 105 e o rio Vizela.

A proposta do novo Parque do Verdeal pretende conceber uma “estrutura verde de acesso público, multiúsos, diversa e inclusiva, promover a conectividade natural e social, estimular a biodiversidade local pela preservação e plantação de núcleos de árvores (maioritariamente autóctones) resilientes e inspiradores para boas práticas de gestão florestal e ligar as freguesias de Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos com novo atravessamento do rio Vizela, estimulando a requalificação urbana nas interfaces do parque”, lê-se no documento.