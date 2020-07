A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A China exige agora um teste negativo à Covid-19 a quem chega por via aérea. Os passageiros com destino ao país devem fornecer o resultado negativo do teste antes do embarque, disse esta terça-feira a Autoridade de Aviação da China. Com esta medida, o governo espera reduzir o risco de importar casos de coronavírus positivos através das viagens internacionais.

Segundo informou a Administração de Aviação Civil da China (CAAC), os testes devem ser realizados cinco dias antes do embarque, nas instalações designadas pelas embaixadas chinesas. Estas ficarão responsáveis por avaliar a capacidade dos testes nos países anfitriões e formularão procedimentos de viagem quando o resultado do teste for negativo, disse a CAAC.

No mês passado, a CAAC permitiu que mais companhias aéreas estrangeiras retomassem os voos com a China. A Deutsche Lufthansa anunciou na passada sexta-feira que duplicará o número de voos para a China continental nas próximas semanas, e a Air France disse que recebeu autorização para realizar o segundo voo semanal para a China.

Várias companhias aéreas foram suspensas das rotas da China depois de cinco passageiros testarem positivo à Covid-19 na chegada ao país.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China já registou 83.729 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).