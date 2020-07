É uma corrida contra o tempo. Às 15h o plenário reúne-se pela última vez antes das férias parlamentares e há que votar tudo o que estiver pendente: no meio do leque de 80 votações há uma votação muito polémica sobre o fim dos debates quinzenais, que apenas reuniu consenso entre o PS e o PSD, ou, pelo menos, entre parte destes dois partidos. O grupo parlamentar do PS está reunido desde as 12h (reunião começou atrasada) para discutir o tema e o Observador sabe que o deputado Jorge Lacão, que já se manifestou publicamente contra a redução da periodicidade dos debates com o primeiro-ministro de 15 dias para 2 meses, sugeriu ao grupo parlamentar a proposta de avocar a norma a plenário e apresentar uma nova de um debate por mês.

Foi isso que o deputado disse ao final desta manhã à bancada socialista, na reunião que ainda decorre, tendo manifestado preferência para que fosse a direção da bancada a avocar a norma e a propor essa alteração. No limite, fica em aberto a possibilidade de, se a direção não ceder, a avocação poder ser feita na mesma pelo próprio deputado.

Entretanto, o secretário-geral-adjunto José Luís Carneiro também já interveio na reunião e defendeu igualmente que os debates com o primeiro-ministro deviam ser mensais, sem no entanto se comprometer com a votação ao pôr a questão nas mãos de Ana Catarina Mendes.

Do lado do PSD, sabe o Observador, a situação não está mais pacífica. Depois de Pedro Rodrigues e Margarida Balseiro Lopes terem dito publicamente que iam votar contra, há perto de 10 deputados que tencionam fazê-lo. “São pelo menos 10%”, diz ao Observador uma fonte da bancada, o que faz com que sejam entre 8 e 10 deputados.

À falta de resposta da direção parlamentar social-democrata sobre se há ou não liberdade de voto nesta matéria, o entendimento de alguns deputados é de que “não há violação da disciplina de voto porque não foi cumprido o regimento”. O regimento diz que tem de ser ouvido o grupo parlamentar para definir o sentido de voto, o que não aconteceu. Ao que o Observador apurou, Rui Rio já terá inclusive admitido ao seu círculo mais restrito de que devia ter ouvido a bancada previamente.

Entre os sociais-democratas que estão contra a medida há o receio de que o próprio PS recue (e passe a periodicidade dos debates para mensal) o que fará com que o PSD fique na fotografia como “mais papista do que o Papa” e como o verdadeiro defensor da menor periodicidade da ida do primeiro-ministro ao Parlamento.