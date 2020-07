O jogo com o Benfica correu o sério risco de não ser realizado mas uma série de diligências permitiram que todos os elementos que ainda não rescindiram contrato (e são já três meses de vencimentos em atraso…) entrassem em campo, chegados no carro próprio, de táxi ou a pé, e tivessem uma atitude forte que correu mundo ao recusarem participar no encontro durante o minuto inicial, permanecendo na zona onde se encontravam. 90 minutos depois, sobraram elogios pela postura, pelo profissionalismo e pela entrega, sobrou também solidariedade pela situação. Uma situação que, apesar do comunicado da SAD do Desp. Aves esta quarta-feira, continua na mesma.

“A SAD do CD Aves vem agradecer todo o empenho posto pelo clube, pelo presidente António Freitas e todos os intervenientes na organização do jogo com o Benfica da passada terça-feira. No sentido de terminar a temporada com a dignidade e respeito que esta instituição nos merece, a SAD aproveita para garantir estar a desenvolver todos os esforços no sentido de assegurar a deslocação da equipa ao Algarve e encerrar a sua participação na Liga NOS, com o Portimonense (…) A SAD confirma estar a trabalhar no sentido de viabilizar o preenchimento de todos os pressupostos necessários para inscrever o CD Aves nas competições profissionais, na próxima temporada, estando em negociações com os seus credores para honrar todos os compromissos assumidos”, disse, referindo ainda que o troféu da Taça de Portugal de 2018, que andava desaparecido, está com a sociedade avense.

No entanto, esta quinta-feira a Vila das Aves volta a estar nas notícias e pelas piores razões: enquanto o plantel fez o seu treino normal, tendo em vista o encontro do próximo domingo no Algarve, a GNR deslocou-se ao estádio do clube para executar uma providência cautelar de um processo judicial. De acordo com o jornal O Jogo, foram arrestados vários bens, entre os quais o autocarro, cadeiras, secretárias e um plasma que estava na SAD.

O Record acrescenta mais um dado importante: apesar da proibição do agente de execução que qualquer elemento da SAD entrasse nas instalações, Estrela Costa, acionista e assessora da sociedade, chegou ao seu escritório para levar várias pastas com contratos dos jogadores à revelia das autoridades. Os adeptos do Desp. Aves que se foram começando a juntar perto do estádio também se manifestam contra as ações da SAD.

