Inglaterra prepara-se para incluir Portugal nos países seguros para viajar em contexto de pandemia, terminando assim com a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias a todas as pessoas que regressem do nosso país.

A notícia é avançada pelo jornal britânico The Times, que explica que o ministro dos Transportes, Grant Shapps, deverá fazer a atualização da lista de até agora 59 países considerados seguros pelo Reino Unido. Aquele jornal refere ainda que esta medida surge na sequência de lobby português no sentido da inclusão nesta lista.

Ao Observador, fonte da embaixada do Reino Unido não confirmou esta notícia, remetendo para anúncio formal, em data a anunciar. Certo é que esse anúncio será feito até dia 27 de julho, data já previamente apontada para a revisão e possível atualização da lista dos 59 países.

A decisão de Inglaterra (e não do Reino Unido, que nesta matéria reserva o direito de decisão a cada nação que o compõe) de não incluir Portugal na lista de países seguros foi mal recebida pelo Governo quando foi anunciada no início do mês de julho. À altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu “desapontamento” com a decisão em causa.

“Seria apenas um absurdo se não tivesse consequências”, disse o ministro, alertando para a queda no turismo britânico, que representa a maior fatia naquele qu eo país recebe.

Em 2019, o turismo britânico (e não apenas inglês) representou 19,2% das dormidas de estrangeiros. De acordo com o INE, este tem sido um valor em crescimento estável desde 2013, apenas com a exceção do ano de 2018. Os destinos preferenciais dos turistas britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).