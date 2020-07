A ligação pedonal entre a ribeira de Abade, em Gondomar, ao Palácio do Freixo, no Porto, ficou esta quinta-feira concluída, após um impasse que durou mais de dez anos, traduzindo-se num novo troço de passadiços junto ao rio Douro.

Existiu uma divergência, em 2009, entre as câmaras de Gondomar e do Porto sobre quem tinha de concluir as obras da POLIS naquele local, se Gondomar ou o Porto. E o local permaneceu em terra batida. Hoje foi inaugurado o resto de obra que faltava e permite uma fluidez agradável entre as duas cidades”, descreveu, à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar Marco Martins.