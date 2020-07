O número de bombeiros mortos em serviço nos últimos 40 anos é de 229, segundo números facultados ao Jornal de Notícias (link para assinantes) pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entre as 229 mortes, e ainda de acordo com o levantamento daquele jornal, quase uma centena aconteceu durante o combate a incêndios florestais ou em acidentes rodoviários. Além disso, também há casos de atropelamentos e de morte súbita.

Entre estes números, já se incluem as mortes de André Pedrosa (bombeiro voluntário de Leiria, de 34 anos, que morreu no sábado devido a uma paragem cardiorrespiratória durante uma operação de vigilância de um incêndio) e José Augusto Fernandes (bombeiro voluntário de Miranda do Corvo, com 55 anos, morto a 11 de julho durante o combate ao incêndio na serra da Lousã).

Os anos com mais mortes de bombeiros em serviço foram 1985, 1986, 2005 e, o mais recente, 2013.