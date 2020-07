A Red Cloud Teatro de Marionetas estreia na sexta-feira a peça “Isto aconteceu de repente – distorção”, inserida na programação do Festival dos Canais, promovido pela Câmara de Aveiro.

Em torno da venda do último bilhete para a última volta no carrossel, a peça, que conta com a direção artística de Sara Henriques e texto de Jorge Louraço Figueira, acontece com marionetas, atriz, cinema de animação e vídeo.

Em declarações à Lusa, Sara Henriques disse que o espetáculo nasceu de uma forma pouco convencional, naquilo que chama de um “processo criativo evolutivo”, envolvendo os colaboradores das várias áreas artísticas.

A premissa inicial deste espetáculo foi começarmos a criar a partir do nada. Começámos a fazer experiências em palco que íamos partilhando com o Jorge Louraço Figueira. Ele ia sendo influenciando por estas experiências e começava a escrever. Depois, enviava-nos coisas e nós experimentávamos”, explicou.

Sara Henriques adiantou que a música para a peça, da autoria de Pedro Cardoso, foi composta da mesma forma: “A música com que começámos a trabalhar foi feita especificamente para aquele ensaio. Depois do ensaio, o Pedro Cardoso desenhava uma outra situação. Portanto, fomos todos crescendo e construindo este trabalho”.

A diretora artística realçou que esta estreia absoluta, produzida com as contingências inerentes à pandemia de Covid-19, que levou ao abrandamento geral da atividade, “é a prova de que os artistas não desistiram e dificilmente se rendem”.

As marionetas usadas na peça são da autoria de Rui Rodrigues, que é o responsável pela direção de arte, assumindo em conjunto com Sara Henriques a cenografia.

Através da magia das marionetas e diversos estímulos sensoriais, o público transporta-se para o imaginário nos primeiros segundos da peça, onde temáticas duras e atuais são abordadas, como a migração, os valores da sociedade ou a passagem efémera pelo mundo”, pode ler-se na sinopse do espetáculo.

A peça, realizada em coprodução com o Teatro Aveirense e Museu da Marioneta de Lisboa, conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Direção Regional da Cultura do Centro e com a parceria da Universidade de Évora.

Em cena entre sexta-feira e domingo no Teatro Aveirense, a peça tem já outras datas marcadas pelo país, destacando-se o Museu da Marioneta, em Lisboa.

Esta estreia é uma das diversas produções realizadas pela Companhia Red Cloud Teatro de Marionetas que, desde 2013, trabalha para a infância e público adulto, contribuindo para uma perceção abrangente e contemporânea do teatro de e com marionetas, em circulação por Portugal e outros países.