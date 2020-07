À semelhança do que fez em junho em Lisboa, a Uber Eats vai alargar o serviço de entrega de refeições para um funcionamento de 24 horas no centro do Porto e em Portimão entre quintas-feiras e sábados, avança em comunicado. O alargamento do horário fica assim disponível para os restaurantes e serviços que quiserem aderir.

Entre domingo e quarta-feira, a aplicação terá estafetas disponíveis para entrega de refeições entre as 9h e as 6h na região do Porto (que inclui Gaia e Matosinhos). Já em Espinho, Santa Maria da Feira e São João da Madeira os estafetas estão disponíveis entre as 11h e a meia-noite. Em Portimão, estão entre as 11h e a 2h em Portimão.

Noutras zonas do país, os horários também serão alargados até às 2h ou 4h da manhã, dependendo da cidade e dos dias. Em Braga, Guimarães, Vila do Conde, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Caldas da Rainha ou Açores a app está disponível até às 4h. Já em Águeda e na Figueira da Foz estende-se até às 2h.

A Uber Eats chegou a Portugal em novembro de 2017 e contou com uma adesão de 90 restaurantes. Atualmente, abrange “mais de 50% da população portuguesa” e o serviço incluiu mais de quatro mil restaurantes. A aposta na expansão do serviço de entrega de comida tem sido reforçado pelo impacto que a pandemia de Covid-19 está a ter na casa mãe, a Uber, que começou por ser um serviço de TVDE (transporte em veículos descaracterizados).

Devido à queda da procura neste serviço de mobilidade por causa da Covid-19, a empresa assumiu que está a despedir funcionários em Portugal — 30% das pessoas que empregava Centro de Excelência de Lisboa –, uma decisão que está também a ser implementada noutros mercado.