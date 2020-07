*Em atualização

A startup portuguesa Talkdesk angariou uma terceira ronda de investimento (série C) no valor de 143 milhões de dólares (123 milhões de euros), que a avalia em 3 mil milhões de euros, de acordo com a agência Bloomberg. A operação de financiamento contou com os já investidores Viking Global Investors e a Threshold Ventures e com a participação de novos nomes: Franklin Templeton, Willoughby Capital, Skip Capital, Lead Edge Capital e Top Tier Capital Partners.

Fundada em 2011 por Tiago Paiva e Cristina Fonseca, a Talkdesk passou a ser considerada um unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) em outubro de 2018, depois de fechar uma ronda de investimento série B no valor de 100 milhões de dólares, que a avaliou em 1,2 mil milhões. Essa operação foi liderada pelos nova-iorquinos da Viking Global, tendo contado também com a participação da capital de risco californiana DFJ.

À agência financeira Bloomberg, o presidente executivo Tiago Paiva afirmou que “o objetivo é continuar a investir em investigação e desenvolvimento, e a expandir a base de dados de clientes [das empresas que pertencem à] Fortune 1000”. De acordo com a mesma publicação, a startup que atua na área dos contact centers está com um “crescimento acelerado e as receitas do trimestre que acabou a 30 de abril duplicam as obtidas um ano antes”.

Questionado pela Bloomberg sobre um eventual IPO [processo de admissão da empresa em bolsa], Tiago Paiva respondeu que “talvez esteja nos planos [da empresa] num futuro próximo”, mas não teceu mais nenhum comentário ou avançou com datas para o efeito. O presidente executivo disse ainda que a empresa está a “contratar agressivamente”, que conta com cerca de 1.100 funcionários e mais de 1.800 clientes.

Na quarta-feira, o Expresso avançou que a empresa está com um processo em tribunal, movido pela empresa gestora de imóveis Páginas Salgadas. Em causa está um diferendo relativo ao escritório da empresa nas Amoreiras (Lisboa), que pode custar ao unicórnio uma indemnização de 1,56 milhões de euros. Ao Observador, fonte da Talkdesk afirmou que “o tema está entregue ao nosso Departamento Jurídico”.

A Talkdesk foi fundada por Tiago Paiva e Cristina Fonseca (que entretanto saiu das operações da empresa) em 2011 e atua na área dos contact centers. Com sede em São Francisco, no EUA, a empresa tem também cinco escritórios em Portugal, sendo que em março revelou a abertura do último, em Oeiras, para o qual pretendia contratar cerca de 100 pessoas até ao final do ano. Em Coimbra e Aveiro, a startup tem também os laboratórios TDX, dedicados a explorar tecnologias emergentes.