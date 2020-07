Cerca de 30 jovens assistiram esta sexta-feira, em frente ao parlamento, a uma “aula” sobre transição energética, um ato simbólico promovido por várias organizações para lembrar o Governo que o combate à crise climática não pode ser ignorado na pandemia.

Sentados no pavimento ou em almofadas, com as devidas distâncias, os “alunos”, com máscaras, ouviram a “lição” dada por um “professor” e uma “professora” e, no final, mostrando que tinham a lição bem aprendida, apresentaram propostas para uma “transição justa”, como “transportes limpos e gratuitos” e o uso de mais energias renováveis.

A encerrar a “aula”, e num recado ao Governo, a “professora” reclamou rapidez nas medidas, ironizando que a meta da “neutralidade carbónica até 2030” tem de ser “para ontem”.

A iniciativa, que decorreu em frente à escadaria da Assembleia da República, sob o olhar de quatro polícias, foi promovida por vários movimentos e organizações cívicos e ambientais, incluindo Greve Climática Estudantil e Climáximo, e insere-se na semana “DescontamiAção”, que visa protestar contra a “inércia governamental” na resolução da crise climática durante a pandemia da Covid-19.

Além de Lisboa, foram hoje dadas “aulas públicas” sobre “transição energética e recuperação económica socialmente justas” em Guimarães, Caldas da Rainha e em diversas localidades do Algarve.

Justificando a ação simbólica, Andreia Galvão, membro da Greve Climática Estudantil, disse à Lusa que, tal como se enfrentou a “crise da Covid-19”, devia “ter sido enfrentada a crise climática”, com o Governo a “apresentar propostas reais”, como o “fim da expansão do aeroporto” de Lisboa, que “põe em causa a preservação ambiental e a neutralidade carbónica”.

Em vez disso, segundo a jovem ativista, o Governo nomeou como consultor o presidente da petrolífera Partex, António Costa Silva, para elaborar o plano de recuperação económica do país, que defende a construção de um novo aeroporto para a Área Metropolitana de Lisboa.

Para Mafalda Gomes, uma das participantes da “aula aberta” em Lisboa, a pandemia da Covid-19 “veio revelar que a questão das alterações climáticas não é uma preocupação de nenhum Governo”, ao acentuar “a urgência da produção, do consumo, do fazer dinheiro” para recuperar a economia.

O futuro está a ser ignorado em termos de sustentabilidade”, advogou à Lusa.

Para 25 de setembro, os jovens prometem voltar às ruas do país, numa nova manifestação pela “ação climática”.