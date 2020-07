O “Cortiçada Weekend”, iniciativa que vai ligar os concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Oleiros, num festival online, decorre entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no âmbito do “Cortiçada Art Fest”.

O “Cortiçada Weekend” realiza-se no âmbito do “Cortiçada Art Fest – Festival de Experiências Artísticas na Paisagem”, dinamizado por estes três municípios do distrito de Castelo Branco, em colaboração com o escritório de arquitetura MAG – Marques de Aguiar, que assegurou a curadoria do projeto, com o propósito de homenagear a interioridade e dar uma nova vida à região no pós-incêndios de 2017.

O evento conta com a inauguração de três obras de arte criadas em coautoria pelas arquitetas Marta Aguiar, Mariana Costa e Sofia Marques de Aguiar, do escritório de arquitetura MAG – Marques de Aguiar, com a realização de workshops e com a transmissão de concertos em streaming.

O Cortiçada Weekend sintetiza um ciclo de trabalho com as comunidades locais, de escolha de lugares significativos na paisagem, de encontro e partilha com workshops de artistas da região e culmina com a devolução desta partilha a quem habita e vive cada um destes lugares, sob a forma de três obras de arte: o ‘Véu’, o ‘Farol dos Ventos’ e a ‘Moon Gate’, que serão agora inaugurados e constituem um roteiro de obras de arte”, explica, em comunicado, Marta Aguiar, responsável pela organização do “Cortiçada Art Fest”.

A parceria intermunicipal entre os concelhos de Sertã, Proença-a-Nova e Oleiros, que deu origem à Cortiçada Art Fest, surge na sequência dos danos sem precedentes provocados pelos incêndios de 2017, e, além da criação de um roteiro, com a produção e instalação de três obras de arte na paisagem, inclui o “Cortiçada Week”.

O Cortiçada Art Fest é um projeto financiado pela Direção-Geral das Artes (DGARTES), no âmbito do “Programa de Apoio em Parceria – Revitalização do Pinhal Interior – Programa de Desenvolvimento Cultural o Território”.

“Todo este processo foi desenvolvido com foco na partilha e na interação com as comunidades locais e com a comunidade da Beira Baixa espalhada entre os centros urbanos do país e do mundo”, refere Marta Aguiar.

O primeiro dia deste festival em streaming, 31 de julho, é dedicado à vila da Sertã e arranca com o desafio digital “Este ou o teu véu”, às 17h, que convida os participantes a desenhar, pintar, fotografar, filmar, construir, ou escrever, no sentido de descrever a obra de arte Véu, da Cortiçada Art Fest, instalado na Sertã, ou o seu próprio véu.

A inauguração da obra “Véu”, no Jardim da Carvalha, está marcada para as 21h. Instalada sobre o açude da Ribeira da Sertã, esta obra celebra a confluência das duas ribeiras e a ponte filipina, mas também entre a paisagem do jardim, a nordeste, e a paisagem rural, a poente, fazendo a transição entre a vila urbana e os terrenos agrícolas.

No dia 1 de agosto, o palco muda para Proença-a-Nova, e, tal como na Sertã, o dia de festival começa com um desafio online, desta vez sobre a obra de arte “Farol dos Ventos”. Às 20h, é inaugurada a obra “Farol dos Ventos”, construída no lugar da Buraca da Moura, na Serra das Talhadas, que, entre a meseta e as terras baixas do Sul, define o enquadramento paisagístico de Proença-a-Nova.

O último dia do “Cortiçada Weekend” segue até Oleiros e o desafio online, a partir das 17h, vai incitar novos participantes a partilharem as suas interpretações sobre a obra “Moon Gate”, instalada neste concelho, através das diferentes formas de arte, desenho, pintura, fotografia, filme ou escrita, para posterior partilha no Instagram através da referência @cortiçadaartfest.

Às 21h, a inauguração da obra “Moon Gate”, em Torna, Ribeira de Oleiros, completa o roteiro de obras de arte da “Cortiçada Art Fest”.