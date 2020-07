Já todos vimos as motorhomes mais rebuscadas que, apesar de serem maiores ou mais pequenas, reservam sempre um suporte lá atrás para transportar bicicletas ou, no limite, uma pequena scooter. A Concorde, que fabrica esta classe de veículos, decidiu elevar um pouco mais a fasquia do luxo e da sofisticação pois, além de ter espaço para bicicletas e scooter, oferece igualmente uma garagem para alojar um automóvel.

As motorhome da Concorde são habitualmente concebidas sobre uma base da Mercedes. Em concreto, dos camiões da Mercedes. Se o modelo da autocaravana for o Mercedes Atego 990 GI, é possível abrir o painel traseiro, para fazer aparecer a rampa de entrada para a garagem e lá estacionar um Smart ForTwo. Se o modelo do Atego for o 1090 GI, então passa a ser possível estacionar no interior e levar com a família de férias um Fiat 500 ou um Mini Cooper.

A solução de transportar um automóveçl a bordo, mesmo que de pequenas dimensões, é sempre um boa ideia, uma vez que permite que a motorhome fique estacionada no “spot” que escolhemos para pernoita, com os ocupantes (pelo menos alguns deles) a deslocaram-se a bordo do automóvel. Tanto mais importante quando o camião que serve de base ao hotel com rodas não é propriamente o veículos ideal para passear nas ruas mais estreitas.