A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O governo da Guiné-Bissau decidiu autorizar a retoma dos voos regionais e internacionais, suspensos na sequência do encerramento de fronteiras e da declaração do estado de emergência no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

A decisão consta do comunicado do Conselho de Ministros, realizado na quinta-feira. “O Conselho de Ministros deliberou autorizar a retoma dos voos regionais e internacionais a partir de 26 de julho (domingo) e de 1 de agosto, respetivamente”, pode ler-se no comunicado divulgado à imprensa.

Os voos comerciais para a Guiné-Bissau foram suspensos em março na sequência do encerramento de fronteiras foi determinado pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Depois de detetados os primeiros casos no país, a 25 de março, Umaro Sissoco Embaló decidiu também declarar o estado de emergência, que já foi prolongado por seis vezes, a última das quais até sábado.

Desde março, o governo guineense só tem autorizado a aterragem em Bissau de voos humanitárias ou de auxílio ao regresso de pessoas aos seus países de origem.

A Guiné-Bissau, com cerca de dois milhões de habitantes, regista quase 2.000 casos acumulados de infeção por Covid-19, incluindo 26 vítimas mortais e mais de 800 recuperados.