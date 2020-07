A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança (ACISB) homenageia, no sábado, os profissionais que estão na linha da frente no combate à pandemia Covid-19 com a entrega de equipamento e donativos.

Desde o confinamento que a ACISB tem promovido várias campanhas “de alento” aos associados e também aos profissionais, da saúde ao socorro e Instituições sociais, como explicou esta sexta-feira à Lusa a presidente, Maria João Rodrigues.

Nestas campanhas foram angariados fundos para um ventilador, material de proteção individual e montantes em dinheiro que serão entregues no sábado à noite aos destinatários, numa cerimónia nos jardins do Museu Abade de Baçal de Bragança.

A presidente da ASCIB concretizou que com uma das campanhas, a associação conseguiu adquirir o ventilador a que se destinava e sobrou dinheiro dos 18 mil euros necessários, que foi empregue na aquisição de máscaras e equipamento de proteção individual.

Maria João Rodrigues indicou que receberam donativos dos comerciantes, sociedade civil, instituições e personalidades de renome nacional como o jogador de futebol Pizzi, natural de Bragança.

O material adquirido destina-se aos profissionais de saúde e será entregue à Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

Noutra campanha, a associação comercial colocou à venda, através dos comerciantes, t-shirts com a frase que marcou o confinamento (vai ficar tudo bem). A receita obtida foi de 4.800 euros e vai ser dividida pelos bombeiros de Bragança e pela União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Bragança.

Com o intuito de dar ânimo aos associados e à comunidade local, a ACISB desafiou, no pico da crise sanitária, todos os que quisessem participar a colocar uma bandeira ou faixa com a frase “vai ficar tudo bem”.

O mesmo lema serviu de mote para o novo hino “Acredita vai ficar tudo bem”, que será também apresentado na homenagem marcada para sábado, composto e interpretado por artistas locais em homenagem a todos os que diariamente lidam com a pandemia.

O distrito de Bragança contabiliza 379 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e desde o mês de maio que o número de mortes se mantém nas 24.