O novo coronavírus tem a capacidade de produzir moléculas semelhantes ao ARN das células para passar despercebido e infetar mais facilmente o organismo. É uma melhor notícia do que parece à primeira vista: assim podem desenvolver-se medicamentos que interfiram com este processo de camuflagem. Mas há desafios.

De acordo com Yogesh Gupta, bioquímico no Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Texas em San Antonio e autor do estudo publicado esta sexta-feira na revista científica Nature, o vírus “codifica uma enzima proteica chamada nsp16 que consegue transferir um grupo metil para o primeiro nucleótido do ARN mensageiro do SARS-CoV-2“, descreveu ele ao Observador.

Este processo “mimetiza o ARN mensageiro celular” — moléculas que transportam pedaços de informação genética do ADN para fora do núcleo e dão origem a proteínas — “e protege o ARN viral de ser degradado pelas enzimas do hospedeiro”, prossegue o autor do estudo. Esse ARN mensageiro da célula vem com uma molécula na extremidade (os cientistas chamam-lhe “cap”) que o protege. É esse conjunto que o vírus imita para se camuflar.

É como um soldado com a farda esverdeada para passar despercebido no meio da floresta.

O que a enzima faz precisamente é colocar numa das extremidades do ARN do vírus uma outra molécula que o torna mais furtivo e, portanto, mais parecido com o ARN da própria célula”, explica Miguel Castanho, líder do grupo de bioquímica física de fármacos no Instituto de Medicina Molecular, ao Observador.

A proteína em causa, nsp16, não faz parte da estrutura do vírus mas está contida nele juntamente com a informação genética. Quando uma célula é infetada, essa enzima é libertada para o interior do hospedeiro ao mesmo tempo que o ARN viral e tem uma misão: ajudar à leitura da informação genética e a formação de proteínas a partir dela.

Ora, já se sabia que esta proteína existia e também já se sabia a função que tinha dentro da célula infetada. Aliás, ela até já tinha sido identificada noutros coronavírus. Mas além de confirmar que o SARS-CoV-2 não é exceção, conseguiu determinar a estrutura tridimensional da proteína ao paralisá-la.

Tudo isto foi feito através de um método chamado cristalografia raio-X, que imobiliza estas proteínas assim que elas se ligaram à extremidade do ARN viral. “Mantiveram este sistema estático. Depois, aplicando raio-X, conseguiram perceber qual era a localização de cada átomo do conjunto”, continua Miguel Castanho. Isso permite-nos saber com grande detalhe como é que as proteínas se ligam ao ARN do vírus para que ele se torne parecido ao da célula.

Yogesh Gupta explica que este nível de precisão abre portas para novas abordagens terapêuticas contra a Covid-19. É que, além de se ficar a conhecer melhor o comportamento do vírus dentro do organismo, com esta descrição os cientistas podem “continuar a explorar estratégias alternativas como novos medicamentos à base de pequenas moléculas antivirais que possam ser usadas em terapias combinatórias contra a Covid-19 e outras doenças provocadas por coronavírus”, sugere o autor.

Revelou mais um calcanhar de Aquiles para o vírus. Como este passo é conhecido em grande detalhe, podemos passar à fase seguinte: descobrir como é que se pode conceber uma molécula que se possa dirigir a uma fenda desta estrutura de modo a que se interrompa o processo”, acrescenta o investigador do Instituto de Medicina Molecular.

Foi o que aconteceu com o vírus da sida, compara Miguel Castanho. “Descobriu-se o primeiro medicamento e só havia aquele, mas depois descobriram-se outros alvos e já se usavam os cocktails de medicamentos — misturas de medicamentos para diferentes alvos que se somavam. Depois passou-se a uma gestão no tempo da terapia conforme o tipo de VIH e a evolução da doença“.

No caso do vírus da Covid-19 poderia acontecer o mesmo:

É importante que se revelem novos alvos para novos medicamentos. Se tivermos vários medicamentos a atuar todos no mesmo sítio, eles tornavam-se competidores. Se houver um que atua nestas proteínas e outros que atuem noutros pontos, deixam de competir e a sua ação passa a ser combinada. Atua-se em várias frentes”.

No caso do SARS-CoV-2, o desenvolvimento dos “medicamentos à base de pequenas moléculas antivirais” que Yogesh Gupta menciona funcionaria ao “trocar as voltas ao vírus”, compara Miguel Castanho, acrescentando peças que se liguem ao ARN viral e à proteína nsp16 e o impeçam de funcionar.

Não deixa de haver desafios, alerta o cientista português: “Há mutações importantes do vírus que alteram a estrutura desta organização entre vírus diferentes e entre estirpes de vírus. Isto pode querer dizer — não se sabe — que isso poderia levar ao aparecimento de estirpes resistentes ao medicamento”. Ou seja, é verdade que se descobriu mais um calcanhar de Aquiles do SARS-CoV-2, mas o vírus pode “vir a fortalecer esse ponto fraco”.