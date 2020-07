A praia do Areinho, em Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia, foi esta sexta-feira desaconselhada para banhos pela junta de freguesia local, devido à concentração de E. Coli e enterococos.

A informação avançada pela junta de freguesia na sua página no Facebook reporta-se a análises feitas à água do rio Douro em 16 de julho pelo Laboratório Regional de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Tanto o e-coli como os enterococos são bactérias presentes nas fezes e na flora intestinal do ser humano.