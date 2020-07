Quase 200 alunos estão a frequentar o curso de verão de português da Universidade de Macau, um “número muitíssimo bom” para um curso que é lecionado pela primeira vez online devido à Covid-19, disse esta sexta-feira à Lusa o coordenador. “Há muito tempo que não via tanto interesse” por parte dos alunos, afirmou José Pascoal, acrescentando estar “profundamente admirado”.

Após uma semana de aulas virtuais, José Pascoal garantiu que “o curso está a correr bastante bem, naquele que “é a primeira vez que se faz um curso de português nesta universidade”. A universidade teve de passar pela experiência de aulas virtuais devido à pandemia da Covid-19, durante o primeiro semestre, mas desta vez é diferente: os alunos queriam mesmo participar no curso, sublinhou.

Dos mais de 180 alunos a frequentar, explicou o docente, 55 nunca tinham aprendido português, a maioria dos quais proveniente da China continental.

Há ainda estudantes “do Bangladesh, do Reino Unido, do Canadá, de França, da Coreia e do Japão. Alguns estudantes, com formação asiática (principalmente malaia e chinesa), frequentam este curso em países como o Brasil, a Austrália, a França, Portugal, o Reino Unido, Angola, onde vivem, estudam ou trabalham”, lê-se num comunicado divulgado pela universidade.

O programa, que termina na próxima semana, oferece cursos de língua que duram três horas dias e ainda cursos temáticos, como o curso de gastronomia e de música.

“Nos cursos temáticos temos grupos relativamente grandes”, indicou José Pascoal.

Foram gravados vídeos de Gastronomia de Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Macau, Brasil e Timor-Leste, explicou. Já os de música em língua portuguesa é cantada pelos músicos da Casa de Portugal em Macau, havendo ainda música tradicional portuguesa poesia e fado.