Decorre até dia 18 de setembro o sorteio solidário que reúne mais de 30 designers e criativos portugueses no combate ao racismo e à desigualdade social em Portugal. A iniciativa permite apoiar instituições portuguesas que atuam diretamente sobre questões sociais e, ao mesmo tempo, ficar habilitado a um dos cinco cabazes compostos por peças de vestuário, acessórios, livros, ilustrações e fotografias, entre outros produtos de autores e criadores nacionais.

Da lista de nomes que se associaram ao sorteio, denominado “Bundle Anti-Racismo”, fazem parte os criadores de moda Alexandra Moura, Susana Bettencourt, Marques’Almeida, David Catalán, Carla Pontes, Sara Maia, Marta Hibu, Constança Entrudo e Béhen. A estes juntam-se outros autores como Clara Não, Dulce Daniel e Maria Rita.

O projeto está acessível online e a contribuição mínima é de dois euros, que corresponde a um bilhete para o sorteio final. A partir daí, existem diversas modalidades de apoio — quatro, dez, 20, 40, 100 e 200 euros, quantia que corresponde a uma centena de bilhetes. Os prémios são cinco cabazes, cada um deles com dez peças de autor.

A iniciativa chega a Portugal pelas mãos da designer Marta Marques, da dupla Marques’Almeida, e da stylist e arquiteta Teresa Sousa, inspiradas pelo movimento internacional Black Lives Matter e por projetos semelhantes que já decorreram no Reino Unido, onde a criadora de moda portuguesa está radicada.

Entre as associações apoiadas estão a APAV e a INMUNE. Até ao momento da publicação deste artigo, a angariação conta com 156 participações e com 1.439 euros angariados.